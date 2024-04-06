Hristodulidis: “Bazı kararlar alacağız bunlar içte ve dışta hoşa gitmeyebilir”

Rum yönetiminin, gittikçe daha da yakıcı hale gelen sığınmacılar konusunda önlem almaya ikna etmek ümidiyle AB ve Lübnan yönünde hareket etmekte olduğu bildirildi.

Fileleftheros “İkna Etme Ümidiyle Hareket Ediliyor” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin AB’den, sözlü destek dışında hiçbir şey görmediğini, bu nedenle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Komisyon Başkanı ile yüz yüze görüşerek özlü destek istemek üzere yarın Atina’ya gideceğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, pazartesi günü de Dışişleri, İçişleri bakanları ve RMMO komutanı eşliğinde Lübnan’a giderek Lübnan hükümetini, sığınmacı teknelerinin Güney Kıbrıs’a gitmek üzere denize açılmalarına izin vermemeye ikna etmek üzere Lübnan’a gidecek.

Gazeteye göre Hristodulidis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’i Lübnan yönünde adım atmaya ikna etmesi gerekiyor. Bu nedenle Hristodulidis, Lübnan’ı güçlendirecek ve sığınmacı akınına karşı caydırıcı olabilecek bazı öneriler hazırladı ve bunları Atina’da görüşeceği Von Der Leyen’e sunacak.

Alithia “Greko Burnu’nda Çürük Tekne İstilası… 15’inci sığınmacı Teknesi Ulaştı… Diğer Üç Tanesi de Radarda Görüldü” başlıklı haberinde 6 gün içerisinde 808 sığınmacı taşıyan 15 teknenin Güney Kıbrıs’a ulaştığını, durumu kontrol etmekte zorlanan Rum yönetiminin ümitsiz olduğunu yazdı.

Habere göre Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu son 6 gün içerisinde Güney Kıbrıs’a 15 sığınmacı teknesi ulaştığını, üçünün de radarda görüldüğünü, Rum liman polisinin bu üç geminin Güney Kıbrıs’a mı yöneleceğini araştırdığını söyledi. Yoannu, 6 gün içerisinde Güney Kıbrıs’a ulaşan sığınmacı sayısının 808 olduğunu kaydetti.

Gazetecilerin, kitleler halinde karasularına giren sığınmacılara neden “push back” yapılmadığı sorusuna Rum İçişleri Bakanlığı iki şıklı bir cevap verdi. Birinci şıkkın denizlerin bariyer konulabilecek fiziki sınırlar olmamasını gösteren bakanlık ikinci şıkkı ise şu cümlelerle dile getirdi: “çoğu zaman liman polisi tekneyi karaya çekmek için yanaştığında, (sığınmacılar) ülkeye çıkışlarının yasaklanacağı korkusuyla tekneleri batırıyor ya da çocukları denize atmakla ve operasyonu bir arama kurtarma operasyonuna dönüştürmekle tehdit ediyor.”

Gazete dikey artışta olan sığınmacı akışının Güney Kıbrıs’ın sistemini gittikçe daha da baskıladığını ve durumu yönetmekte çaresiz kalan Hristodulidis hükümetinin, Lünbnan’a baskı yapmaları için bazı ülkelerle ve AB’nin ilgili organlarıyla temas edeceğini belirtti.

“Zor durumdayız, bir krizdeyiz.” diyen Hristodulidis yarın Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen’le görüşeceğini, Pazartesi günü de Lübnan’a gideceğini hatırlattı. Hristodulidis yapacağı temaslardan çıkacak sonuca göre bazı kararlar alınacağını söyledi “kararlar, içte ve dışta hoşa gitmeyebilir ancak bunlar, tek hedefi Kıbrıs’ın ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak hedefini taşıyan kararlar olacak.” ifadesini kullandı.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da sığınmacılar meselesinin gerek Rum halkını gerek Hristodulidis hükümetini kaygılandırmakta olduğuna işaret ederek “çok endişe verici olan bu durumu hafifletecek kararlar almaya çalışıyoruz.” dedi.

Politis “Sığınmacı Kriziyle İlgili Çok Cepheli ve Çok Düzeyli Diplomatik Seferberlik… Başkan, Dışişleri ve İçişleri Bakanları Tam Seferberlik İçinde” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin sığınmacılar konusunda Avrupalı ortaklarından iki talebi olduğunu yazdı.

Habere göre Rum yönetimi, Avrupalı ortaklarından, Lübnan’ın desteklenmesini ve resmi iade ve sınır dışı uygulamasının mümkün olabilmesi için Suriye bölgesinin statüsünü yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Lübnan’ın ise sığınmacıların kendi ülkelerine geri gönderilmelerinden yana olduğu kaydedildi.

