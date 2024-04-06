Nehir ve MarkoTürkiye Milli Takımında

Bursada düzenlenen U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında mücadele eden sporcularımız Nehir Deniz ve Marko Lesinger Türkiye U17 Milli Takımında oynamaya hak kazandı. 3 Nisan 2024 tarihinde Bursa Gürsu Spor Salonunda düzenlenen U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında ülkemizi temsil eden iki başarılı sporcumuz Nehir Deniz ve Marko Lesinger Karışık Çiftler kategorisinde U17 Türkiye Milli Takımında oynamaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Daha önce U15 Kategorisinde Türkiye Milli Takımında oynamaya hak kazanan Nehir Deniz bu kez de U17 Kategorisinde Türkiye Milli Takımına girmeyi başarırken, Marko Lesinger de ilk kez Türkiye Milli Takımında oynamaya hak kazandı.