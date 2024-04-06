banner913
banner932
Polisiye haberler… Gazimağusa’da ciddi darp
Polisiye haberler… Gazimağusa’da ciddi darp
31 0
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda trafik kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
123 0
 
Başbakanlıktan okullara destek
Başbakanlıktan okullara destek
16 0
"Tarihi bir adım"
16 0
Gerçek adalet ve hukuk devleti nasıl olur?
Gerçek adalet ve hukuk devleti nasıl olur?
34 0
Nasıroğlu “Kaosu aştık ve artık önümüzü görmeye başladık”
Nasıroğlu “Kaosu aştık ve artık önümüzü görmeye başladık”
36 0
Bu gece Kadir Gecesi
Bu gece Kadir Gecesi
32 0
banner1012

Nehir ve MarkoTürkiye Milli Takımında

banner1020

banner974
Nehir ve MarkoTürkiye Milli Takımında
banner971
Bursada düzenlenen U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında mücadele eden sporcularımız Nehir Deniz ve Marko Lesinger Türkiye U17 Milli Takımında oynamaya hak kazandı. 3 Nisan 2024 tarihinde Bursa Gürsu Spor Salonunda düzenlenen U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında ülkemizi temsil eden iki başarılı sporcumuz Nehir Deniz ve Marko Lesinger Karışık Çiftler kategorisinde U17 Türkiye Milli Takımında oynamaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Daha önce U15 Kategorisinde Türkiye Milli Takımında oynamaya hak kazanan Nehir Deniz bu kez de U17 Kategorisinde Türkiye Milli Takımına girmeyi başarırken, Marko Lesinger de ilk kez Türkiye Milli Takımında oynamaya hak kazandı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.