“Hrisostomos’la aynı çizgide olacağım”

Rum Başpiskopos Yeorgios, Kıbrıs sorununda II. Hrisostomos’la aynı çizgide olacağını vurguladı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Kıbrıs sorununda selefi II. Hrisostomos’la aynı çizgide olacağını ve eğitimde etnik merkezli çizgiye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Haravgi’ye göre Rum Haber Ajansı’na verdiği söyleşide Kıbrıs sorunundaki görüşlerinin vefat eden II. Hrisostomos’un görüşleriyle örtüştüğüne dikkat çeken Yeorgios “Kıbrıs’ın tamamında serbest dolaşım, serbest yerleşim, mülk edinme özgürlüğü, yüzde 18’lik nüfusun yüzde 82’ye tahakküm etmesi ve yönetmesi yerine tek kişi tek oy tek oy olması gerektiğini” söyledi.

Yeorgios Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığı konusunda da II. Hrisostomos’un çizgisinden gidileceğini, Sen Sinod Meclisi’nde çoğunluğun da bu görüşte olduğunu söyledi, eğitimle ilgili sözleriyle de de etnik merkezli eğitimden yana olduğunu ortaya koydu.

Yeorgios “özellikle din, tarih, dil gibi insan ahlakını şekillendiren derslere ağırlık vermeliyiz. Din bizi Tanrı’ya, tarih de geçmişin hatalarından kaçınmamız için ulusa, dil de vatana bağlar. Dil olan yer vatandır. Bu derslere ağırlık vermeliyiz, eğitim de ana kaygılarımızdan biri olmalı” dedi.

Toplumsal icraatlarında çok çocuklu ailelere destek ve doğurganlık sorununun çözülmesi için teşvikler üzerinde duracağını belirten Yeorgios “gençliği kiliseden ve sağlıklı durumlardan uzak tutan şeylerden geri çekecek şeyler bulunmalı” dedi.

