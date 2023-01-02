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Kıbrıs'ta Tarkan fırtınası

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Mega Star Tarkan, Kıbrıs'ta sahne aldı; güçlü sesi, kendine has dansı ve muhteşem performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı

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Kıbrıs'ta Tarkan fırtınası
Tarkan yılbaşında Kıbrıs'ta sahne aldı. Concorde Luxury Resort misafirleri, Mega Star Tarkan’ın eşsiz sahne performansıyla “2023’e merhaba” deme ayrıcalığını yaşadılar.
Her konseri uzun süre gündem olan, 2022 yılında İzmir’de verdiği tek konserle Türkiye’yi sallayan Mega Star Tarkan; yılbaşında birbirinden hit şarkılarını Concorde Luxury Resort misafirleri için söyledi.
Mega Star Tarkan, güçlü sesi, kendine has dansı ve muhteşem performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakarak, konuklarına unutamayacakları çok özel bir yeni yıl kutlaması yaşattı.
 
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