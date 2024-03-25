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Holguin’e göre Rum tarafı verici olmalı

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BM temsilcisi Holguin’in, müzakerelerin yeniden başlamasını isteyen Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafını masaya getirmek için ‘vermesi’ gerektiği mantığında hareket ettiği belirtildi

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Holguin’e göre Rum tarafı verici olmalı
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Güney’de yayımlanan Fileleftheros “Holguin’den Beyaz Duman (olumlu işaret) Bekliyorlar” başlığıyla manşete çektiği haberinde, diplomatik satranç oyununda, AB’yi temsil eden Almanya ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hamlelerini yapmak için Holguin’in hareketini beklediğini yazdı.
Guterres’in bir sonraki hamlesinin süreci ileri itmek için Kıbrıs sorununa şahsen müdahale olacağını iddia eden gazete, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ise Kıbrıs sorunu ve Türkiye-AB ilişkileriyle oynayarak, Ankara ile Rum yönetimi arasında hareket ettiğini kaydetti.
Gazete “baş oyuncuların müdahaleleri ve bundan sonraki adımları Holguin’in temaslarının sonuçlarına ve Türkiye’nin tavır ve davranışına bağlı olacak” görüşünü ortaya koydu.
Holguin’in, "müzakerelerin yeniden başlamasını isteyen Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafını masaya getirmek için ‘vermesi’ gerektiği" mantığında hareket ettiği yorumunu yapan gazete, Holguin'in, bu mantığı kabul etmeyen Rum tarafının tutumunun nasıl değerlendireceğinin adaya önümüzdeki ay yapacağı ziyaretinde ortaya çıkacağını ekledi.
Sürekli fikirler yürütmekte olan İngiliz unsurunu “eskiden beri devam eden kötü diken” olarak niteleyen gazete, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın egemenlik konusuna, zorlukları aşacak bir ifade katmaya odaklandığını yazdı.
Son dönemde iki devleti dillendirmemesi sebebiyle Türk tarafının tavır değiştirdiği görüşünde ısrar eden İngilizlerin “egemen eşitliğin KKTC’nin tanınması ve iki devletin eşit ortaklar olarak iş birliği yapacağı bir konfederasyon modeline atıf yaptığı belirtildi.
 
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