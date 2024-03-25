AP seçimlerinde 83 bin Kıbrıslı Türk oy kullanabilecek

Güney Kıbrıs’taki seçim listelerinde kayıtlı olan 83 bin Kıbrıslı Türk, 9 Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde iki sandalye için oy kullanabilecek

Güney Kıbrıs’taki seçim listelerinde kayıtlı olan 83 bin Kıbrıslı Türk’ün, 9 Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde iki sandalye için oy kullanabileceği belirtildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “83 bin Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosundaki İki Sandalye İçin Oy Kullanıyor- Üç Kıbrıslı Türk AP’de Yer Talep Ediyor” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs’ın siyasi tarihinde ilk kez üç Kıbrıslı Rum partinin 9 Haziran tarihinde gerçekleşecek AP seçimleri için seçim listelerine Kıbrıslı Türk adaylar dahil ettiklerini yazdı.

Kıbrıslı Türk adayların Niyazi Kızılyürek, Hulusi Kilim ve Oz Karahan olduğunu yazan gazete, Kızılyürek’in AKEL, Hulusi Kilim’in “Volt” partisi, Oz Karahan’ın da Çevreciler-Vatandaşlar İş Birliği Hareketi'nin AP seçimleriyle ilgili oy pusulasında olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türk adayların yalnızca seçim listelerinde kayıtlı olan yaklaşık 570 bin Kıbrıslı Rum ve 11 bin AB vatandaşının değil, seçim listelerinde kayıtlı olan 83 binden fazla Kıbrıslı Türk’ün de oyunu istediğini kaydeden gazete, bugün seçim listelerinde kayıtlı olan Kıbrıslı Türklerin sayısının 83 bini aştığını belirtti.

2019 yılındaki AP seçimlerinde seçim listelerinde kayıtlı olan 80 bin 682 Kıbrıslı Türk’ten yalnızca 5 bin 804’ünün oy kullandığını kaydeden gazete, bu kez Kıbrıslı Türk seçmenlerin seçimlere katılımıyla ilgili beklentilerin daha büyük olduğuna dikkat çekti.

2019 yılında AP milletvekili seçilen Kızılyürek’in AP’deki varlığıyla birlikte meydana gelen güven ortamı yüzünden Kıbrıslı Türklerin seçimlere katılımında önemli bir artış olmasının beklendiğini kaydeden gazete, KKTC’deki siyasi ortamdan ötürü de Kıbrıslı Türk seçmenlerin katılımında artış olmasının beklendiğini ileri sürdü.

