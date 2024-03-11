Holguin Kıbrıs’taki ikinci tur temaslarına bugün başlıyor…

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Kıbrıs’taki ikinci tur temasları çerçevesinde bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ayrı ayrı görüşecek.





Fileleftheros gazetesi, Holguin’in ikinci tur temaslarında, hareket etmek istediği yöne doğru daha net bir görüntü ortaya çıkmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, ziyaretlerine Londra’dan başlayan Holguin’in İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü de anımsattı.

-Hristodulidis’ten açıklamalar

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dün bir anma töreni çerçevesinde yaptığı açıklamada, Rum kesiminin tek amacının Holguin’in misyonunun müzakerelere yol açması olduğunu dile getirdi.

Açıklamasında zorlukları ve meydan okumaları görmezden gelmediklerini, bununla birlikte yöntemli bir şekilde Holguin’in misyonunun müzakerelerin yeniden başlamasına yol açması amacıyla çalıştıklarını ifade eden Hristodulidis, inisiyatifler alarak, belirli eylem ve faaliyetlerde bulunarak Holguin’in atanmasını başardıklarını öne sürdü.



Gazeteye göre, geçen cumartesi akşamı Baf’ta katıldığı bir etkinlikte de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hristodulidis, Londra’dan Kıbrıs’a gelen Holguin’le bugün görüşeceğini ve bunun tek görüşme olmayacağını ifade etti.

Holguin’le başka görüşmeler de yapacağını söyleyen Hristodulidis, Holguin’in Kıbrıs’ta bir hafta, 10 gün kalacağını dile getirdi.

Holguin’le yapacakları görüşmede spesifik konular hakkında konuşacaklarını dile getiren Hristodulidis, Holguin’le paylaşmak istedikleri bazı düşünceleri olduğunu ve müzakerelerin en kısa sürede kaldığı yerden yeniden başlaması olan tek hedeflerine kendilerini daha da yaklaştıracak gelişmeler konusunda bilgilendirilmeyi umduklarını vurguladı.

Konuyu detaylı bir şekilde geçen günlerde Güney Kıbrıs’ta bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’le görüştüğünü de belirten Hristodulidis, Holguin’in, AB’nin oynayabileceği rolü görerek, aralarında Brüksel’in de bulunduğu Avrupa başkentlerini de ziyaret edeceği ve kısa zamanda olumlu gelişmeler yaşanmasını umduğunu dile getirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanının Kıbrıs sorunuyla ilgili “Avrupa’nın Kıbrıs’ın yanında duracağına” dair açıklamasını nasıl yorumladığının kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, bunun oldukça olumlu bir ifade olduğunu belirterek, kendisini ilgilendiren şeyin sonuç olduğunu ve bu çerçevede daha çok iş yapıp, kamuoyu önünde daha az konuşmaları gerektiğini ekledi.

Fileleftheros ise konuyla ilgili haberinde, Hristodulidis’in dünkü açıklamasında dile getirdiği “tek amaç Holguin’in misyonunun başarılı olması" yönündeki sözlerini ön plana çıkardı.

Haravgi ise “Holguin Temel Konulara Giriyor” başlıklı haberinde, Holguin’in adaya gelişinin daha kapsamlı bir çalışmanın başlangıcına yön vermesinin beklendiğini ekledi.

