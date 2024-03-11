banner913
banner932
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
13 0
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
9 0
 
Hoş geldin Ramazan
Hoş geldin Ramazan
14 0
"Sana özlemimiz bitmez"
16 0
Kozanköy namağlup şampiyon
Kozanköy namağlup şampiyon
39 0
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
24 0
Şanlı direnişin 60'ncı yılı
Şanlı direnişin 60'ncı yılı
46 0
banner1012

Dimitriyu Londra’da temaslarda bulundu

banner974
Dimitriyu Londra’da temaslarda bulundu
banner971
Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Anita Dimitriu, Kıbrıs konusunda kaçırılacak daha fazla fırsat ve zaman olmadığını söyledi.
Londra’da temaslarda bulunan Anita Dimitriu, İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumlar, DİSİ’nin İngiltere’deki yetkilileri ve öğrencilerle bir araya geldi. Alithia gazetesinin haberine göre, Dimitriu, burada Kıbrıs sorununda bazı açıklamalarda bulunduğunu kaydetti.


Dimitriu, BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisinin Kıbrıs sorununa müdahil olmasının akabinde, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde kendilerini müzakere masasına götürecek koordineli, kolektif ve doğru icraatlarda bulunulması açısından durumun kritik olduğuna dikkat çekti. Dimitriyu, kayıp fırsatlar için başka zaman olmadığını sözlerine ekledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.