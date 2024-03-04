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Tadilatı tamamlanan Lefke Kaza Mahkemesi hizmet vermeye başladı

Tadilat nedeniyle 2018 yılında Güzelyurt’a taşınan Lefke Kaza Mahkemesi tadilatın tamamlanmasının ardından yeniden Lefke’deki binasında hizmet vermeye başladı.

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Tadilatı tamamlanan Lefke Kaza Mahkemesi hizmet vermeye başladı
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Lefke Sivil Toplum Platformuna bağlı örgütlerin temsilcileri, Lefke Kaza Mahkemesi önünde eylem yaparak, hükümetten ilçe olan Lefke’de mahkemenin ardından ilçe olma gereklerini yerine getirmesini talep etti.
Eylemde konuşan Lefke Sivil Toplum Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Kaza Mahkemesinin tadilatının uzun sürdüğünü söyledi.
Lefke’nin sorunlarının çözümünün uzun yıllara yayılmasının “kabul edilemez olduğunu” söyleyen Oktay, diğer kurumların da ivedilikle Lefke’de açılmasını beklediklerini belirtti.
Lefke Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Vehit Nekibzade de, mahkemenin uzun süren tadilat sonrasında açıldığını ve bunun bölgede “buruk bir sevince neden olduğunu” söyledi.
İlçede diğer kurum ve dairelerin açılışını da beklediklerini dile getiren Nekipzade, özellikle Lefke Polis Müdürlüğü, Tapu Dairesi, Kaymakamlık konusunda gereken adımların atılmasını talep etti.
 
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