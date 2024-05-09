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Her 3 Rum’dan biri ekonomik açıdan “kırılgan”

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Her 3 Rum’dan biri ekonomik açıdan “kırılgan”
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 Her 3 Rum’dan birinin ekonomik açıdan “kırılgan” olduğu; yani acil bir parasal ihtiyacını, borç almadan veya yardım istemeden karşılayamayacağı ifade edildi.
Politis gazetesi, “Kıbrıs Üniversitesi” Ekonomi Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı araştırmanın, her 10 kişiden 6’sının, ana gelir kaynağını kaybetmesi halinde, üç ay süreyle ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar birikimi olmadığını da gözler önüne serdiğini yazdı.
Araştırmaya göre gençlerin, işsizlerin, düşük gelirli hane halkının ve kalabalık ailelerin bu durumu daha fazla yaşadıklarını kaydeden gazete, iyi düzeyde finans bilgisi olan Rumların sayısının da az olduğunu ve her 10 Rum’dan yalnızca 4’ünün iyi düzeyde finans bilgisi olduğunu belirtti.
Habere göre araştırmada, ekonomik açıdan daha dayanıklı olan kesimlerin koşullarının incelenmesinin, durumu kötü olan kesimin dayanıklılığının artırılmasına yönelik politikalar belirlenmesine yardımcı olabileceği ifade edildi.
 
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