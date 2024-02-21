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“Hellim"in PDO olarak tescilinin iptali için yapılan başvuru reddedildi

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“Hellim"in PDO olarak tescilinin iptali için yapılan başvuru reddedildi
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Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin, Rum şirketlerin hellim ürününün Avrupa Komisyonu tarafından Nisan 2021’de “Hellim/Halloumi” adıyla Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tesciline ilişkin düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruyu reddettiği bildirildi.
Rum haber kaynakları, haberi, “PDO Hellim, AB Genel Mahkemesi Tarafından Tescil Edildi” başlığıyla duyurdu.
Avrupa Birliği Genel Mahkemesi Papouis Dairies ve diğer Rum şirketlerin "Hellim"in PDO ürün olarak tesciline ilişkin düzenleme aleyhine yaptığı başvuru hakkında bugün ret kararı verdi.
Rum Hukuk Dairesi “X” platformundaki hesabından Avrupa  Birliği Genel Mahkemesi’nin şirketlerin iptal başvurusunu reddederek, "Hellim"i PDO ürün olarak tescilini teyit ettiği görüşünü paylaştı.
Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO), AB kalite planında yer alan bir tür coğrafi işarettir. AB kalite politikası, coğrafi kökenleri ve geleneksel ustalıkla bağlantılı özgün özelliklerini tanıtmak için belirli ürünlerin isimlerinin korunmasını amaçlıyor.
 
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