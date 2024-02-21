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22 Şubat İzci Düşünce Günü etkinliklerle kutlanacak

KKTC İzci Liderleri Derneği 22 Şubat İzci Düşünce Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

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22 Şubat İzci Düşünce Günü etkinliklerle kutlanacak
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Bu amaçla yarın sabah Lefkoşa’daki  Atatürk büstüne çelenk konularak başlayacak etkinliklerin devamında hafta boyunca izciliğe gönül vermiş izci liderlerine nezaket ziyaretleri yapılacak; izci liderlerine yönelik eğitimler düzenlenecek. ziyaretler gerçekleştirilecek.



KKTC İzci Liderleri Derneği Başkanı Lütfiye Fedai 22 Şubat İzci Düşünce Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, izcilere seslenerek kendilerine ve  ülkelerine yararlı bireyler olma yolunda izcilikle öğrenebilecekleri bilgi ve becerilerin önemine işaret etti.


Fedai, liderlerin üstlenmiş oldukları görevin bilinci içerisinde yollarına emin adımlarla devam edeceklerine olan inancını da ifade ederek, tüm izcilerin ve izci liderlerinin İzci Düşünce Gününü kutladı.
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