Havalimanında 33 kilo hint keneviri ele geçirildi

Baf Havalimanı'nda dün yurt dışından gelen iki yolcunun tasarrufunda 33 kilo hint keneviri ele geçirildi.

Fileleftheros gazetesi, Bulgar asıllı 20 ve 28 yaşlarındaki kişilerin tutuklandığını ve polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.

Tutuklanmalarının ardından aktardıklarına göre, 28 yaşındaki ve 20 yaşındaki gençler, uyuşturucuyu Kıbrıs'a nakletmek karşılığında 3'er bin euro aldı.



