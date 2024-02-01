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Yağışlar, patates tarlalarına zarar verdi

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Yağışlar, patates tarlalarına zarar verdi
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Kıbrıs genelinde etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle Mağusa'nın Kokkinohoria bölgesinde patates tarlalarındaki ürünlerin yüzde 40’ının zarar gördüğü tahmin ediliyor.
Haravgi ve diğer gazeteler, yapılan ilk değerlendirmelerin, “Kokkinohoria” bölgesindeki patates tarlalarındaki ürünlerin yüzde 40’ının yok olduğunu gösterdiğini yazdı.
Gazete, kesin verilerin iki haftaya kadar netleşeceğini de belirtti.
Öte yandan yoğun yağışlar Limasol’un “Pano Polemidya” (Yukarı Binatlı) bölgesindeki eski bir evin duvarının çökmesine sebep oldu.
Gazete, söz konusu evde ikamet eden yaşlı çiftin ise bir garaja sığındıklarını, yerel makamların yardımlarının beklendiğini aktardı.
 
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