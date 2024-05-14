"Halkın mücadele ruhu korunmalı"

Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Kilisenin, halkın mücadele ruhunu korumakla sorumlu olduğunu ifade etti.

Başpiskopos Yeorgios, Kilise olarak halkın mücadele ruhunun ve inancının korunmasıyla sorumlu olduğunu belirtti.

Kültürel miras konusundan da bahseden Yeorgios, Kuzey’deki birçok kilise ve manastırın 50 yıldır suskun kaldığını savundu.

