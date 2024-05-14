ELAM'da veraset savaşı

Güney'de aşırı sağcı ELAM’ın başkanı Hristos Hristu ve Basın Sözcüsü Yeadis Yeadi arasında çatışma yaşandığı belirtildi

Güney Kıbrıs’taki siyasi partiler arasında üçüncü sıraya yükselmeyi başaran radikal sağ ELAM’ın başkanı Hristos Hristu ve Basın Sözcüsü Yeadis Yeadi arasında son günlerde bir çatışma yaşandığı, dağılma sürecinde olduğu savunulan ELAM’ın, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) bir sandalye kazanmayı başarsa bile bundan kaçamayacağı öne sürüldü.

Haravgi, “ELAM’da Saç Saça Baş Başa Geldiler… Hristu-Yeadi Veraset Çatışması” başlıklı haberinde edindiği ilgilere dayanarak Hristu ve Yeadi arasındaki çatışmanın, radikal sağ partinin dışarı vermesi gereken görüntü yüzünden çıktığını yazdı.

Habere göre Hristos Hristu, çeşitli açıklama ve bildirilerinde radikal tezler ortaya koymasına rağmen partinin kamuoyuna ılımlı görüntü vermesini istiyor. Hem ELAM’ın ılımlı görüntüsünü pekiştirmek hem de DİSİ’nin radikal kanadından oy çalmak için eski DİSİ Başkan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Marios Pelekanos’u ELAM’ın AP adayı olarak değerlendirdi.

ELAM’ın teorisyeni olarak görülen Yeadis Yeadi ise açıkça radikal tezlerden yana olmasına rağmen ELAM’ın Hrisi Avgi (Altın Şafak) gibi neonasizt değil bir ılımlı milliyetçi parti görünmesi için nüfuz kullandı. ELAM’ı, Kıbrıs’taki şubesi olarak görülen Hrisi Avgi’den koparma fikri de Yeadi’nin bu çabasından kaynaklanıyordu.

Özgeçmişinde EOKA’nın katı milliyetçi çekirdeğinden geldiğini vurgulayan Yeadi, ELAM’ın başkanlığına yükselmeyi hedefliyor, bu da Hristos Hristu ile çatışmasına neden oluyor.

Yeadi, ELAM’ın radika politikasının tercümanı olarak ELAM’ın, -Hristu’nun temsil ettiği- ılımlı ve hatta liberal olma noktasına gelmesinden hoşnut olmayan katı çekirdek yapısını etrafında topladı ve paskalyada ELAM’lı motosikletlilerle birlikte kutsal meşaleyi götürmek üzere Makarios Hastanesi’ne giderek “örtülü Nazi selamlaması” ile ELAM içine mesaj vermeye çalıştı.

Gazete ELAM yetkililerinin, partinin bugün sergilediği görüntüden ve özellikle DİSİ ile siyasi alışverişinden büyük rahatsızlık duyduğunu yazdı; partinin dağılma sürecinde olduğunu ve AP’de sandalye kazansa bile bundan kaçamayacağını ekledi.

