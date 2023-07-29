Hala Sultan yanına kafe

Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’nin yanında özel bir inisiyatif tarafından hayata geçirilmesi planlanan kafe-restoranın, Hala Sultan Tekkesine saygı duyacak şekilde faaliyet göstereceği belirtildi

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Mutlak Saygı- Hala Sultan Örneği” başlığıyla yer verdiği bir haberinde, Larnaka Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Larnaka tuz gölü yakınlarındaki Hala Sultan Tekkesinin yanında özel bir inisiyatif tarafından hayata geçirilmesi planlanan kafe-restoranın, gelecekte Hala Sultan Tekkesine saygı duyacak şekilde faaliyet göstereceğini ileri sürdü.

Larnaka’da, Hala Sultan Tekkesinin yanındaki arazinin geliştirilmesi için yetkili makamlar tarafından verilen onayın, Müslümanların ibadet yerine yönelik mutlak saygı içerisinde olduğunu iddia eden gazete, söz konusu arazide yıllar önce canlı müzik yapan bir taverna bulunduğunu, ancak bunun Eski Eserler Dairesi ve Larnaka Belediyesinin kararnamesinin ardından faaliyetlerini askıya aldığını ifade etti.

O zamandan bu yana söz konusu alanın kullanılmadığını ve ihmal edildiğini yazan gazete, söz konusu yerin Kıbrıs Türk Malları Vasiliği tarafından son dönemde özel bir şahsa devredildiğini belirtti.

Gazeteye göre Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras, verilen ve Eski Eserler Dairesi ile Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin görüşleriyle birlikte belediye tarafından onaylanan iznin, Hala Sultan Tekkesine mutlak saygı gösterdiğini öne sürerken, yeni işletmenin çalışma şartlarının müzik, ses aynı zamanda çalışma saatleri açısından oldukça katı olacağını belirtti.

Viras, müşterilere servis edilen şeyler konusunda da, Hala Sultan Tekkesine saygılı olunacağını ekledi.

