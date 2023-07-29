Yeşil Hat’a özel polis takviyesi

Rum polisi, Yeşil Hat’tı gözetlemek üzere işe aldığı ve bugüne gösterdikleri performanstan memnun kaldığı özel polislerin sayısını 218’den 300’e çıkarıyor

Rum polisi, Yeşil Hat’tı gözetlemek üzere işe aldığı ve göreve başladıkları 16 Haziran 2023’ten bugüne gösterdikleri performanstan memnun kaldığı sözleşmeli özel polislerin sayısını 218’den 300’e çıkarmak için kısa süre önce münhal açtı.

Güney’de yayımlanan Politis “218 Özel Polisin Yeşil Hat’taki Varlığı Verimli… İki Ay İçerisinde 38 Meseleye Katkıları Oldu” başlıklı haberinde özel polislerin, Yeşil Hat boyunca devriyelerine başladıkları günden bugüne kadar toplam 38 meseleye müdahil olduklarını, bunlardan 27’sinin Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan düzensiz mültecilerle, geriye kalan 13’ünün ise uyuşturucu diğer konularla ilgili olduğunu yazdı.

Mennoya mülteci kampı tutukevinden 30 Aralık 2022’de firar eden 29 yaşındaki bir kişiyi de yakalayan sözleşmeli özel polislerin, polislerle veya Yeşil Hat boyuna monte edilmeye başlanan kamera sistemiyle ilgili birime nakledilen ve sistem kullanıcıları ile sürekli temas halinde olan subaylarla birlikte devriye gezmekte olduğu bilgisi de verildi.

Rum Polis Teşkilatı bünyesinde kurulan “Yeşil Hattın Gözetlenmesi ve Mülteci Akışlarının Önlenmesi Şubesinde” görevlendirilen özel polislerin sayısının 300’e çıkarılması hedefleniyor.

Birim, mültecilerin olası geçiş noktalarında devriye, insan kaçakçısı ve teröristleri saptamak için mültecileri denetleme, bunların transfer ve taşınmalarında eşlik, mülteci ilk kabul noktaları ve kamplarının korunması ve sınır dışı etme gibi görevler için kuruldu.

