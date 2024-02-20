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“Güven yaratılması şart”

Rum lider Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında güven yaratılmasının şart olduğunu vurguladı

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“Güven yaratılması şart”
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye arasında güven yaratılması şart” dedi.
Politis’in haberine göre BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, bütün taraflar arasında güven yaratılması ile ilgili yazılı açıklamasını yorumlayan Hristodulidis, Holguin’in ilgili açıklamasının (müdahil) herkesi muhatap aldığını söyledi.
Hristodulidis, Holguin’in şu anda Ada’da olmayabileceğini ancak kendisiyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi, “çabasını sürdürmek üzere Ada’ya dönecek” dedi.
Holguin’in yazılı açıklamasını “bu çabanın BM Genel Sekreteri’nin yetkilerinden, iki bölgeli iki toplumlu çözüm çerçevesinden kaynaklandığı” gerekçesiyle önemli bulduğunu anlatan Hristodulidis “müzakerelerin yeniden başlaması, bugüne kadarki kazanımları değerlendirmek ve Kıbrıs sorununu çözme hedefine ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktan başka seçeneğimiz yok” ifadesini kullandı.
Gazetecilerin, “öteki taraftan (Türk tarafı) diyaloğun yeniden başlaması için bir pencere açabilecek bir şey var mı” sorusuna karşılık Hristodulidis “birçok temas yapılıyor, birçok görüşme yapılıyor, tümü açıklanmıyor. Günün sonunda herkes nihai sonuçla değerlendirilecek” ifadesini kullandı.
 
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