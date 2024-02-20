“Başkan, topu Türkiye’ye atmalı”

AKEL Genel Sekreteri Stefanu, “Başkan, müzakereleri yeniden başlatmak, niyetini ve iradesini göstermesi için topu Türkiye’ye atacak özlü inisiyatif almalıdır” dedi

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs müzakerelerinin olmadığı 7’nci yılda olunduğuna dikkat çekti.

Habere göre Stefanu “Kıbrıs sorunundaki durağanlığın ve çıkmazın, Türkiye tarafından iki devlet çözümünü ileri götürmek ve yeni emrivakiler yaratmak için kullandığını, bunun ölümcül tehlikesini herkesin anladığını” savundu.

Stefanu “Başkan, müzakereleri yeniden başlatmak, niyetini ve iradesini göstermesi için topu Türkiye’ye atacak özlü inisiyatif almalıdır. Bizim taraf, işgale son verecek, Kıbrıs’ı ve halkını yeniden birleştirecek uzlaşılmış çözümü başarmak için her çabayı harcamalıdır” ifadesini kullandı.

Rum tarafının müzakereleri başlatmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini yineleyen Stefanu, özetle şunları söyledi:

“Başkan’ın sürekli, 'müzakerelere hazırım, olumsuz olan Türkiye’dir' demesi yetmez. Türkiye gerçekten de olumsuzdur. Ancak biz irademizi gösterecek inisiyatifler almadığımız sürece Türkiye kendi hedeflerini hayata geçirecek. Anahtar da buradadır. Topu Türkiye’ye atarak onu, niyet ve iradesini göstermesi gerekecek prosedüre sokacak özlü inisiyatifler almak. AKEL, bunun nasıl gerçekleştirileceğine dair somut bir öneri sundu. Maalesef Başkan ve hükümeti şu ana kadar herhangi bir tepki ya da cevap vermedi. Kendilerini iletişim rantı ve yaklaşımlarına verdiler. Ancak bu şekilde Kıbrıs Rum tarafının tezlerini açık etmek zorunda kalacağı noktaya yaklaşıyoruz.”

