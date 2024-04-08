Guterres: "Sorumluluk yükleme zamanı değil"

Rum basını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmesi ve Kıbrıs sorununa ilişkin yorumsal haberlere yer vermeye devam ediyor.

Politis gazetesi “Genel Sekreter'in “Açıklığa Kavuşturulmamış Önerileri-Hristodulidis ve Tatar’ın Reaksiyonu-Guterres Blame Game(Sorumluluk Yükleme) Zamanı Olmadığı Bilgisini Verdi” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmeye ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Genel Sekreter'in önerilerini veya fikirlerini kabul ettiği şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinden söz eden gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Genel Sekreter'in kendisine sunduğu öneriye ilişkin önceki günlerde yaptığı açıklamaların yarattığı tek taraflı ortama da dikkati çekti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs Türk lider Ersin Tatar’ın, Genel Sekreter'in önerisine olumlu işaret göstermesi yönündeki umudunu dile getiren kamuoyu önündeki açıklamalarına, BM yetkililerinin şaşkınlığının büyük olduğunu yazdı.

Gazete ayrıca bunlardan hiçbirinin; BM’nin, Genel Sekreterin Kişisel Danışmanı Maria Angela Holguin ile tarafların iş birliği yapma gereksinimine odaklanma kararının ötesinde, Genel Sekreter'in başka herhangi bir girişimini onaylayacak pozisyonda olmadığını da belirtti.

Genel Sekreter'in taraflardan gerekli isteği göstermesini ve Holguin’in sarf ettiği çabaları sabote etmemelerini istediğini yazan gazete (gazete tarafından daha önce de yazılan) Genel Sekreter'in, mevcut konjonktürde kamuoyu önü açıklamalarının yardımcı olmadığını düşündüğünü belirtti.

Şu anda gerekli olan unsurun yaklaşımların aranması ve verimli önerilerin sunulması olduğunu yazan belirten gazete Genel Sekreter'in yaklaşımının da aynı zamanda iki tarafın tutumlarıyla, sorumluluk yükleme doktrinine atıfta bulunan sahnenin yaratılması mantığından uzaklaşmaları gerektiği şeklinde olduğunu yazdı.

Gazete ilgili haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristolidis’in “çıkmazın aşılmasına ilişkin önerilerin” kabul edilmesine ilişkin dile getirdiği temenniye atıfta bulunarak Hristodsulidis’in üç kez kamuoyu önünde, bu önerileri kendisinin kabul ettiğini dile getirdiğine dikkati çekti.

Hristodulidis’in ayrıca Genel Sekreter'in fikirlerini kabul ettiği açıklamalarının ötesinde işin özünde “puslu manzarayı” muhafaza ettiğini yazan gazete Hristodulidis’in ayrıca diğer yandan da bu önerileri paylaşmaktan kaçındığını belirtti.

Gazete haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Guterres görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaya da geniş bir şekilde yer verdi.

