Guterres net bir pozisyon almadı

BM Genel Sekreteri Guterres'in, Rum tarafının “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması” ile Cumhurbaşkanı Tatar’ın “iki devlete dayalı çözüm” şeklindeki görüşleri karşısında net bir pozisyon almadığına dikkat çekildi

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmeler ve yorum niteliğindeki haberler dün de Rum basınında yer aldı.

Güney'de yayımlanan Αlithia gazetesi, Kıbrıs sorununda 2018 yılından bugüne yaşanan gelişmelere ayrıntılı bir şekilde yer verirken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde, 21 Mart tarihinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeden de söz etti.

Brüksel görüşmesinin sonuçları üzerinde değerlendirmelerde buluna gazete “gizemin” Brüksel’den sonra başladığını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Güvenlik Konseyi’ne yönelik raporlarıyla, "iki tarafın kendi aralarında anlaşması ve bu sefer çabanın başarılı bir sonuç vereceğini dair onu ikna ettikten sonra kendisine çağrı yapması" şeklindeki söylemini sonlandırdığını belirtti.

Genel Sekreterin, Rum tarafının “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması” ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “iki devlete dayalı çözüm” şeklindeki görüşleri karşısında net bir pozisyon almadığını belirten gazete, Guterres’in Güvenlik Konseyi’nin standart ifadeleri ötesinde ne Rum tarafının görüşü lehine ne de Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu aleyhine görüş ortaya koymadığını yazdı.

Gazete, Genel Sekreterin Brüksel’deki görüşmede, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi için Crans Montana’ya dönülmesi önerisini sunmak için Hristodulidis ile görüşmesinin mümkün olduğunu belirterek, bir diğer deyişle, Guterres’in, "Kıbrıs Rum tarafının önerisini, Kıbrıs Rum tarafına mı önerdiği" sorusunu sordu.

Hristodulidis’in, "öneriyi kabul ettiğini", Guterres’in aklında, bunu Tatar’a da önermenin de bulunduğunu, ayrıca "Tatar’ın da buna olumlu yanıt vermesini temenni ettiğini" söylediğini belirten gazete KKTC’de; Türk tarafının mütekabiliyet nedeniyle Genel Sekreterin Tatar ile görüşmesini talep ettiğinin ortaya çıkmasının ardından, Hristodulidis’in görüşmeyi çok önemli olarak nitelendirdiğini ve yine Tatar’ın kendisi gibi olumlu yanıt vermesi temennisini yinelediğini yazdı.

Gazete ilgili değerlendirmesinde, Hristodulidis’in 5 Nisan tarihinde yaptığı “Tatar’ın açıklamalarının istenilen ortamın yaratılmasına yardımcı olmadığı” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Gazete, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirme yaparken, Guterres’in, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’i, "boşlayıp boşlamadığı" ve ortak zemin bulma konusundaki misyonunu sonlandırıp sonlandırmadığının ciddi bir soru olduğuna dikkati çekti.

Değerlendirme çerçevesinde gazete, “Genel Sekreterin, Kıbrıs Rum tarafının önerisini benimsediği ve yedi yıl önce Crans Montana’da kopan görüşmelerin devam etmesi için şimdi de Kıbrıs Türk tarafının bunu kabul etmesini mi bekliyor” şeklindeki soruyu da gündeme getirdi.

