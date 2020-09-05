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Guterres ile Dendias Kıbrıs sorununu da görüştü

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Guterres ile Dendias Kıbrıs sorununu da görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında dün yapılan görüşmede Kıbrıs sorununun ele alındığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, BM Sözcülüğü’nün görüşmeyle ilgili kısacık bir açıklama yaparak, Dendias ile Guterres’in bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldığını kaydetti. Dendias da Yunan gazetecilere yaptığı açıklamada, Guterres’e Doğu Akdeniz’de neler olduğunu ve Türk ihlallerinin bölgedeki barış ve istikrar için nasıl problem oluşturduğunu izah ettiğini söyledi.

Habere göre, Dendias, görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle Yunanistan-Mısır anlaşmasının da ele alındığını ifade etti.

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