12 yerel vaka daha

Son 24 saatte 30'a yakın yeni vaka tespit edilirken, yeni vakalardan 12'sinin yerel vaka olduğu öğrenildi 1 Temmuz itibariyle ülkeye karantinasız girişlerin başlamasının ardından ülkemizde yeniden patlak veren covid-19 salgını yeni bir boyut kazandı. İthal vakaların ardından yerel vakaların da görülmeye başlamasıyla birlikte, yerel bulaş çok hızlı şekilde yayılmaya başladı. Yerel vakaların temaslılarının ithal vakalara oranla çok daha fazla olması nedeniyle, temaslı takip ekibi temaslıları tespit edip toplamakta oldukça zorlanıyor. Öte yandan temaslıların da hızla pozitif vakaya dönüşmesi de ciddi endişelere neden oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dün yaptığı açıklamada yerel bulaşın hızla arttığını belirterek, vatandaşları kişisel önlemlerini alma konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu. dün sabahtan bugün sabaha kadar 30’a yakın yeni vaka tespit edilirken, yeni vakalardan 12’sinin ise yerel vaka olduğu öğrenildi. Yerel bulaş başladığı için temaslı kaynağının bulunması da bir o kadar güçleşti. Fena patladık, yayıldıkça yayılan koronavirüs yerel bulaşta hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.

GİRNE’DE 9 POZİTİF VAKA

Yurt dışı ve Merit Park bağlantılı olan 9 iş insanı pozitif vaka olarak tespit edildi.

GÜZELYURT’TA BELEDİYE ÇALIŞANIN EŞİ VE ÇOCUKLARI POZİTİF

Güzelyurt Belediyesi’nde çalışan ve geçtiğimiz gün pozitif vaka olduğu tespit edilen belediye çalışanının eşi ve 3 çocuğunun test sonuçları pozitif çıktı.

VADİLİ’DE BÜYÜK HAREKETLİLİK

Vadili – Akdoğan bölgesinde anne ve oğlunun pozitif çıkmasının ardından bölgede çok sayıda temaslıları olduğu öğrenildi.

Dün akşam Vadili’de yaşanan hareketleri saatlerde anneyle oğlunun temaslıları toplanarak, Karantina Merkezi’ne götürüldü