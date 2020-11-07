Güneyde yeni rekor vaka sayısı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 4 bin 72 test sonucunda vaka sayısı rekor artışla 314 olarak tespit edildi.Tespit edilen yeni vakaların 92'nin bir mezbahada çalışanlar olduğu bildirildi. Öte yandan 82 yaşındaki bir kişinin daha Covid-19 bağlantılı olarak hayatını kaybettiği kaydedildi.Vaka sayısında rekor artış yaşandığını bildiren Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 5 bin 871'e ulaştığını duyurdu.

Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı: