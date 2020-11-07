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Güneyde yeni rekor vaka sayısı

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Güneyde yeni rekor vaka sayısı
Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 4 bin 72 test sonucunda vaka sayısı rekor artışla 314 olarak tespit edildi.Tespit edilen yeni vakaların 92'nin bir mezbahada çalışanlar olduğu bildirildi. Öte yandan 82 yaşındaki bir kişinin daha Covid-19 bağlantılı olarak hayatını kaybettiği kaydedildi.
Vaka sayısında rekor artış yaşandığını bildiren Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 5 bin 871'e ulaştığını duyurdu.

Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:

  • Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 524 numuneden 60 vaka belirlendi.
  • Özel girişim yoluyla alınan 1.736 örnekten 94 vaka tespit edildi.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 284 numuneden 14 vaka belirlendi.
  • Yolcu ve Ülkesine Gönderilen Kontrol kapsamında alınan 1.008 numuneden 44 vaka tespit edildi.
  • Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 261 örnekten 8'i tespit edildi.
  • Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 202 örnekten 1 vaka belirlendi.
  • Göçmen yapıları kontrol programı kapsamında alınan 8 örnekten 1 vaka belirlendi.
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