Güneyde yeni rekor vaka sayısı

Vaka sayısında rekor artış yaşandığını bildiren Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 5 bin 871'e ulaştığını duyurdu.
Ayrıntılı olarak mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 524 numuneden 60 vaka belirlendi.
- Özel girişim yoluyla alınan 1.736 örnekten 94 vaka tespit edildi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 284 numuneden 14 vaka belirlendi.
- Yolcu ve Ülkesine Gönderilen Kontrol kapsamında alınan 1.008 numuneden 44 vaka tespit edildi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 261 örnekten 8'i tespit edildi.
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 202 örnekten 1 vaka belirlendi.
- Göçmen yapıları kontrol programı kapsamında alınan 8 örnekten 1 vaka belirlendi.