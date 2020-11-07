Fenerbahçe'ye evinde Konyaspor çelmesi

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşadı. Beşiktaş'tan sonra F.Bahçe'yi de yenen Konyaspor ise ligde 2. galibiyetini aldı

Haftaya lider giren Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 31. dakikasında Fenerbahçe'nin golü iptal edildi. Pelkas'ın ceza sahası sağ çaprazından topun gelişine aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. İlk anda golü veren maçın hakemi Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında ekrandan izledi. Gol pozisyonunda Valencia'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Şansalan, golü iptal etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. 67. dakikada Marko Jevtovic ile 1-0 öne geçen konuk İttifak Holding Konyaspor, Artem Kravets 77. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 0-2 Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe evinde yara aldı. Süper Lig'de bu sezon ilk kez yenilen sarı-lacivertli ekip, 17 puanda kaldı ve averajla liderliği Aytemiz Alanyaspor'a kaptırdı. Beşiktaş'ı evinde 4-1 yendikten sonra 4 haftadır 3 puan hasreti çeken Konyaspor ise bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı. Yeşil-beyazlılar, ligdeki 2. galibiyetini aldı.