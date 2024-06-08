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Güneyde yeni bir üründe daha Salmonella saptand

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Güneyde yeni bir üründe daha Salmonella saptand
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Son dönemde Güney Kıbrıs’ta üretilen gıdalarda Salmonella tespit edilerek raflardan toplandığı, son denetimlerde yeni bir üründe daha Salmonella saptandığı bildirildi.
Alithia “Salmonella Yüzünden Bir Gıda Daha Piyasadan Toplatılıyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Dairesi yetkilileri tarafından yapılan denetimde “Alera” marka dondurulmuş tavuk köftede Salmonella mikrobu saptandığını yazdı.
Habere göre Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin, ürünü üreten ve dağıtan şirkete, ürünün derhal piyasadan toplanması emri verildiğini açıklayan Daire Müdürü İrodotos İrodotu, bahse konu üründen satın almış olan tüketicilere de ürünü kullanmama çağrısı yaptı.
İrodotu son dönemde Güney Kıbrıs’ta üretilen daha çok üründe Salmonella mikrobu saptanmasının, son günlerde hava sıcaklığının artmasından kaynaklandığını söyledi. Henüz gıda zehirlenmesi durumu yaşanmadığını söyleyen İrodotu tüketicilerden, gıda ürünlerini saklama ve kullanma aşamalarında gerekli bütün ısı ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.
 

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Etiketler; #köfte #Güney Kıbrıs #Salmonella
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