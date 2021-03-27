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Güney'de vaka sayısı da ölümler de arttı

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Güney'de vaka sayısı da ölümler de arttı
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Güney Kıbrıs’ta koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 250’ye ulaştı.

Rum kesiminde son 24 saatte 43 bin 411 test sonucunda 334 yeni vaka belirlenirken 71 ve 79 yaşlarındaki 2 erkek hasta hayatını kaybetti.

71 yaşında hayatını kaybeden hastanın aşının ilk dozunu olduğu, diğer hastanın ise henüz aşı olmadığı belirtildi.

Son verilerle birlikte Güney Kıbrıs’ta toplam can kaybı 250’ye, vaka sayısı ise 44 bin 305’e yükseldi.

Rum yetkililer, tedavisi süren 193 hastadan 51’inin durumunun ağır olduğunu da kaydetti.

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