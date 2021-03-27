Emekli komutan sevenlerini üzdü

Eski mücahit komutanlarından ve Hava Kurumu’nda idare amiri olarak görev yapan Erdoğan Arpalıklı bugün hayatını kaybetti.

Göçmenköy'ün sevilen simalarından emekli komutan Erdoğan Arpalıklı'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

TATAR'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan Arpalıklı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

“1974 Barış Harekatı’nda Üstteğmen olarak Komando Bölük Komutanı ve Hava Kurumu’nda idare amiri olarak görev yapan ve ülkesine birçok hizmeti bulunan vatansever insan Erdoğan Arpalıklı’nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum”.