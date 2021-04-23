Güney’de tam kapanma gündemde

Güney Kıbrıs’ı vuran üçüncü Covid-19 dalgası nedeniyle tam kapanma gündeme geldi. Rum Sağlık Bakanı Yoannu “Tehlike çanları çaldı” dedi



Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, Güney Kıbrıs’ı vuran üçüncü Covid-19 dalgası nedeniyle tam kapanmanın gündemde olduğunu söyledi.

Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulunan Yoannu, Salı günü tespit edilen 941 pozitif vakayla kayda geçen yeni rekor ile ilgili olarak, çok endişe verici olan bu durumun “tehlike çanlarının çaldığı” anlamına geldiğini söyledi.

Yoannu ayrıca, kapasitenin aşıldığı noktaya gelmenin ve kontrolü kaybetmenin kendilerini korkuttuğunu ifade etti. Hastanelerdeki yatakların dolması ve hastane personelinin hastalara yetişememesi halinde, diğer ülkelerdeki durumların yaşanabileceği uyarısında bulunan Yoannu, sağlık personelinin hasta seçmek zorunda kalabileceklerine işaret etti.

