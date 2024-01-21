Güneyde son kullanma tarihi geçmiş ilaç paniği

Güneyde Sağlık Bakanlığı'nın ithal ettiği ancak kötü hava koşulları nedeniyle Frankfurt’ta beklemek zorunda kalan, ardından alelacele Yunanistan üzerinden ülkeye ulaşan ve derhal koronavirüs hastalarına verilen ilacın son kullanma tarihinin geçmiş olduğu saptandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler paketleri üzerinde son kullanma tarihinin Aralık 2023 olduğunu gören koronavirüs hastalarının, devlet hastaneleri tarafından verilen bu ilaçları kullanmış olmaları yüzünden endişe ve panik yaşadığını yazdı.

Habere göre Sağlık Bakanlığı ilacı kullanan koronavirüs hastaları arasında patlak veren endişe ve panik üzerine yaptığı açıklamada, ithal edilen partideki ilaçların ambalajları üzerinde son kullanma tarihi Aralık 2023 olarak görünmesine rağmen Ocak 2023’te Avrupa İlaç Örgütü’nün verdiği onay ile son kullanma tarihinin Şubat 2024’e uzatıldığını, dolayısıyla kullanılan ilacın tamamen güvenli olduğunu savundu. Sağlık Bakanlığı ilacı kullanan hastalardan, ilaç ambalajı üzerine bakmaları halinde, üretici firma tarafından yapıştırılmış uzatma tarihi etiketini görebileceklerini de açıkladı.



