Türk-Yunan diyaloğu “AB içerisinde Rum Yönetiminin elini zayıflatıyor”



Haftalık Simerini AB üyesi olmayan Türkiye’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hritodulidis’in Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin yükseltilmesini Kıbrıs sorununa bağlama politikasını nakavt etmek için “neredeyse veto” kullanma lüksüne sahip olduğunu, Türk yetkililer ve özellikle Brüksel’deki Türk Daimi Temsilci tarafından AB’nin önüne konulan bu tezden Rum Yönetiminin haberdar olduğunu bildirdi.

Gazete Rum Yönetiminin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin Ankara’nın bu politikasını beslediği ve Kıbrıs sorunundaki tezlerini değiştirmeksizin Türkiye’nin AB içerisindeki imajını yükselttiği kanaatinde olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Erdoğan’ın, Atina ziyareti ile AB içerisinde suçsuzluğunu kanıtlama, Türk vatandaşlarına vizelerin kaldırılması konusunun ilerlemesi ve gümrük birliğinin yükseltilmesi ile Yunanistan üzerinden ABD ile ilişkilerini iyileştirmek ve F-16 satışını tamamlama konusunda kazandığını değerlendiriyor.

Rum Yönetimi hangi noktaya kadar ulaşabileceğini öngöremediği Türk-Yunan diyaloğunu kamuoyu önünde Kıbrıs sorununa da bağlayan Atina perde gerisinde “Türk-Yunan diyaloğu ilerleyecek ancak Türk-Yunan meseleleri Kıbrıs sorunu olmadan kapanmayacak” diyor.

Gazeteye göre, Yunan hükümeti Rum siyasilere ve hükümet yetkililerine Türk-Yunan diyaloğu Kıbrıs sorunu olmadan ilerlese bile böyle bir sürecin, günün sonunda Kıbrıs sorununa da yardımcı olacağını söylüyor.

Gazete Rum Yönetiminin, zaman zaman Yunanistan’la farklı yaklaşımlar içerisinde olsa da “malum nedenlerle öne çıkmak istemediğini” ancak Atina’nın Ankara’ya yönelik yatıştırma politikasının, “bu dönemde özellikle AB içerisinde Türkiye’ye suçsuzluk kanıtı sağladığından” Rum Yönetiminin elini zayıflatmakta olduğunu söyledi.

