Güneyde ‘sınırlı karantina’ başlıyor

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 vakalarının artması sonrasında İngiltere’de olduğu gibi kısıtlı tecrit/karantina uygulanması bekleniyor

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 vakalarının artması sonrasında İngiltere’de olduğu gibi kısıtlı tecrit/karantina (lockdown) uygulanması bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi ve son günlerde tespit edilen vakaların artmasından dolayı gelecek günlerde Kıbrıs’ta kısıtlı tecrit/karantina (lockdown) uygulanması açıklanacak.

Limasol ve Baf ilçelerinde bugüne kadar uygulanan tedbirlerin Kıbrıs genelinde uygulanması bekleniyor; öneri yarın yapılacak Bakanlar Kuruluna sunulacak.

Limasol ve Baf ilçelerinde vakaların artmasından dolayı ek tedbirlerin alınmasının olası olduğu da belirtildi.

Limasol ve Baf’ta Covid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla bugüne kadar uygulanan tedbirler:

Restoran, bar, kafeterya gibi alanlar akşam saat 10.30 kadar açık kalacak. Eve servis 10.30’dan sonra da devam edebilecek.

Vatandaşların tıbbi nedenler, eczane veya iş dışında, akşam 11.00’dan sabah 05.00’e kadar dolaşımı yasaklanacak.

18 yaş altı çocuklar için, futbol, dans, yüzme dersleri, savaş tekniği gibi spor gibi öğleden sonraki tüm faaliyetler ertelenecek.

Merkezi Limasol ve Baf’ta bulunan tüm atletizm faaliyetleri 18 yaş altındaki kişiler için ertelenecek ve müsabakalar karantina süresi bitene kadar gerçekleştirilemeyecek.

Kıbrıs genelinde uygulanması beklenen tedbirler ise şöyle tahmin ediliyor:

Spor yapan kişiler dışında açık kamu alanlarda maske kullanımı zorunlu olacak.

Restoranlar dışında, evlerde ve kamu alanlarında yalnızca 10 kişiye kadar toplanmaya izin verilecek.

Restoranlarda, açık mekânlarda 2 metre kare mesafeyle 150 kişi, iç mekânlarda 3 metrekare mesafeyle 150 kadar kişiye hizmet verilmesi serbest olacak.

Restoranlarda masa başına rezervasyon sayısı altı kişi aşmayacak.

Kilise ve dini törenlerde Kıbrıs Başpiskoposluğu tarafından öngörülen yönergeler geçerli olacak.

Spor şampiyonaları çerçevesinde spor tesislerinde müsabakalar ilgili protokoller uygulanarak seyirci olmadan yapılacak.

Kapalı ve açık sinema, tiyatro ve gösteri salonları %50 doluluk oranıyla çalışabilecek.

Düğün, vaftiz gibi törenlerde kokteyl partileri yasak olup, kutlama yemekleri sadece 350 kişinin doğal katılımla gerçekleştirilebilecek.

Perakende ticaret, içki ve gıda işletmeleri ve eczaneler sabah saat dokuza kadar 60 yaş üzeri ve özürlü kişilere hizmet verebilecek.

