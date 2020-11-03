‘Elektriğe de zam gelecek’ endişesi

Vatandaşlar tüp gaz zammına tepki gösterirken söz konusu gelişmeyi elektriğe de gelecek zammın işareti olarak algılıyor

Düşen petrol varil fiyatlarına rağmen tüp gaza yapılan zammın ardından vatandaş elektriğe de zam yapılmasından endişeli.

Ülkenin fiilen hükümetsiz olması bu endişeleri daha da artırırken KKTC’de bütçe açığı hızla büyüyor.

Vatandaşlar tüp gaz zammına tepki gösterirken söz konusu gelişmeyi elektriğe de gelecek zammın ‘bir işaret fişeği’ olarak algılıyor.

Söz konusu tüp gaz zammını, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası gibi kurumlar hükümetin ya borçlanarak ya da zam yaparak kapatmaya çalıştığı bütçe açığı ile ilişkilendiriliyor.

