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Güneyde sert tedbirler gündemde

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Güney Kıbrıs’ta son haftalarda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sert tedbirlerin alınmasının gündemde olduğu belirtildi.

Güneyde sert tedbirler gündemde

Rum basınından Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta alınması gündemde olan tedbirlerle ilgili haberlere yer verdi.

Güney Kıbrıs’ın tümden karantinaya girmesinin şimdilik uzak olduğunu yazan gazete tedbirlerle ilgili nihai kararın Bakanlar Kurulu tarafından verileceğini belirtti.

Limasol ve Baf bölgelerindeki vakaların artmasına bağlı olarak epidemiyolojik görüntünün hükümeti korkutmaya başladığını belirten gazete hükümetin, bu nedenden dolayı bahse konu iki bölgeyi tam karantinaya alma ihtimali üzerinde durduğunu yazdı.

Gazete, Rum Başkanlığında dün akşam Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bu konunun masaya yatırıldığını ancak nihai bir kararların üretilemediğini belirtti.

Habere göre hükümet, nihai kararları, uzmanların verdiği görüşleri inceledikten sonra verecek.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak uzmanların, şu anda Güney Kıbrıs genelinde tümden “lockdown” şeklindeki bir çözümü desteklemediklerini Anastasiadis’e ilettiklerini yazdı.

Uzmanlar, şimdiden genel bir karantina kararı alınması durumunda, diğer mevsimsel bulaşıcı hastalıkların artış göstereceği döneme (Aralık sonu Ocak başı) girildiği zaman, sağlık sisteminin korunması için Güney Kıbrıs’ın elinde başka bir silah kalmayacağına da işaret ettiğini yazan gazete, toplantıda ayrıca son günlerde hastanelerde şekillenen durumun da ele alındığını belirtti.

ANASTASİADİS

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada hastanelere ilişkin olarak iyi durumda olduklarını ancak vakaların artmasına izin vermeleri halinde ne hastanelerin ne de sağlık sisteminin dayanacağını söyledi.

Anastasiadis, hükümetin niyetinin tedbirleri artırmak olduğunu bununla birlikte ilk dalgada başardıklarını tedbirler içerisinde yeniden sağlamak istediklerini belirtti.

TEDBİRLER YARIN AÇIKLANACAK

Alithia gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in toplantı sonrasındaki açıklamasına dayanarak alınması söz konusu olan tedbirlerin önümüzdeki 48 saat içerisinde açıklanacağını yazdı.

Habere göre tedbirler paketi yarın, nihai kararları verecek olan Bakanlar Kuruluna sunulacak.

VAKALAR 6 BİNİ GEÇTİ

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün açıklanan  günlük vaka sayısıyla birlikte toplam vaka sayısının 6 bini geçtiğini yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta dün 111 yeni vaka açıklanırken toplam vaka sayısı 6 bin 98’e yükseldi.

PANDEMİNİN MALİYETİ

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde, pandeminin başlamasından bu yana Güney Kıbrıs’a  maliyetinin 45.4 milyon euro olduğunu yazdı.

Gazete Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun açıklamasına dayanarak maliyetin büyük bir kısmının testlerin yapılmasına gittiğini belirtti.

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