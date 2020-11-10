GCE A-Level başarı bursu almaya hak kazanan 15 öğrenci belirlendi

S. No Adı-Soyadı Lise Mezuniyeti Üniversitesi Bölümü Mat. F.Mat Bio. Kim. Fizik Eko. Sos T. UMS 1 NAĞME BİLGEHAN DOĞU AKDENİZ DOĞA K. IMPERIAL COLLEGE TIP 579 580 581 1740 2 CELAL KONUKLU DOĞU AKDENİZ DOĞA K. UNIVERSITY OF BRISTOL UZAY MÜHENDİSLİĞİ 570 589 559 1718 3 BERKAN UMUT DAĞLI TÜRK MAARİF KOLEJİ UNIVERSITY OF BRISTOL MATEMATİK VE İST. 555 567 584 1706 4 UZAY TAN İŞLEK LEVENT KOLEJİ UCL FİZİK 569 557 574 1700 5 ELİFSU PARLAN TÜRK MAARİF KOLEJİ UNİ. OF WARWICK MATEMATİK 573 555 568 1696 6 ZEKİYE KARAGÖZLÜ TÜRK MAARİF KOLEJİ IMPERIAL COLLEGE TIP 566 562 563 1691 7 OLGUN PAŞALAR TÜRK MAARİF KOLEJİ HACETTEPE ÜNİ. TIP 555 573 562 1690 8 MELİN ÖNKAYA TÜRK MAARİF KOLEJİ UNIVERSITY OF LEEDS TIP 557 570 555 1682 9 PAYLAŞ ULUAL TÜRK MAARİF KOLEJİ UCL FİZİK VE ASTRONOMİ 566 569 527 1662 10 DİLAY BİLLUROĞLU TÜRK MAARİF KOLEJİ UNI OF MANCHESTER HUKUK 560 567 520 1647 11 TUNCAY KANSU TÜRK MAARİF KOLEJİ HACETTEPE ÜNİ. TIP 562 540 532 1634 12 EMREHAN DÜMENCİ TÜRK MAARİF KOLEJİ UCL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 562 526 545 1633 13 DİLEM EŞLİK TÜRK MAARİF KOLEJİ ODTÜ FİZİK 558 539 535 1632 14 ALİ RIZA İNCE DOĞU AKDENİZ DOĞA K. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP 527 532 548 1607 15 MERYEM EMİRZADE TÜRK MAARİF KOLEJİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP 532 515 560 1607

GCE A-Level sonuçlarına göre başarı bursu almaya hak kazanan 15 öğrenci belirlendi. Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi, burs hakkı elde eden öğrencilerin listesini yayınladı.Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler konuyla ilgili açıklamasında, listeye itirazların bugünden itibaren 15 gün içinde yapılabileceğini belirtti.Mesai bitimine kadar kabul edilecek itirazların gerekçeli ve belgeli olması gerektiğini kaydeden Öztürkler, daha sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağını da kaydetti.Burs Tüzüğü’nün 11’inci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran KKTC liselerinden mezun KKTC yurttaşı ilk 15 öğrenciye başarı bursu veriliyor.Burs Tüzüğü’nün yine 11’inci maddesine göre, hazırlık sınıfında öğrenim görenler hazırlık sınıfı süresince burs alamıyor.