GCE A-Level başarı bursu almaya hak kazanan 15 öğrenci belirlendi

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler konuyla ilgili açıklamasında, listeye itirazların bugünden itibaren 15 gün içinde yapılabileceğini belirtti.
Mesai bitimine kadar kabul edilecek itirazların gerekçeli ve belgeli olması gerektiğini kaydeden Öztürkler, daha sonra yapılacak itirazların dikkate alınmayacağını da kaydetti.
Burs Tüzüğü’nün 11’inci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran KKTC liselerinden mezun KKTC yurttaşı ilk 15 öğrenciye başarı bursu veriliyor.
Burs Tüzüğü’nün yine 11’inci maddesine göre, hazırlık sınıfında öğrenim görenler hazırlık sınıfı süresince burs alamıyor.
|S. No
|Adı-Soyadı
|Lise Mezuniyeti
|Üniversitesi
|Bölümü
|Mat.
|F.Mat
|Bio.
|Kim.
|Fizik
|Eko.
|Sos
|T. UMS
|1
|NAĞME BİLGEHAN
|DOĞU AKDENİZ DOĞA K.
|IMPERIAL COLLEGE
|TIP
|579
|580
|581
|1740
|2
|CELAL KONUKLU
|DOĞU AKDENİZ DOĞA K.
|UNIVERSITY OF BRISTOL
|UZAY MÜHENDİSLİĞİ
|570
|589
|559
|1718
|3
|BERKAN UMUT DAĞLI
|TÜRK MAARİF KOLEJİ
|UNIVERSITY OF BRISTOL
|MATEMATİK VE İST.
|555
|567
|584
|1706
|4
|UZAY TAN İŞLEK
|LEVENT KOLEJİ
|UCL
|FİZİK
|569
|557
|574
|1700
|5
|ELİFSU PARLAN
|TÜRK MAARİF KOLEJİ
|UNİ. OF WARWICK
|MATEMATİK
|573
|555
|568
|1696
|6
|ZEKİYE KARAGÖZLÜ
|TÜRK MAARİF KOLEJİ
|IMPERIAL COLLEGE
|TIP
|566
|562
|563
|1691
|7
|OLGUN PAŞALAR
|TÜRK MAARİF KOLEJİ
|HACETTEPE ÜNİ.
|TIP
|555
|573
|562
|1690
|8
|MELİN ÖNKAYA
|TÜRK MAARİF KOLEJİ
|UNIVERSITY OF LEEDS
|TIP
|557
|570
|555
|1682
|9
|PAYLAŞ ULUAL
|TÜRK MAARİF KOLEJİ
|UCL
|FİZİK VE ASTRONOMİ
|566
|569
|527
|1662
|10
|DİLAY BİLLUROĞLU
|TÜRK MAARİF KOLEJİ
|UNI OF MANCHESTER
|HUKUK
|560
|567
|520
|1647
|11
|TUNCAY KANSU
|TÜRK MAARİF KOLEJİ
|HACETTEPE ÜNİ.
|TIP
|562
|540
|532
|1634
|12
|EMREHAN DÜMENCİ
|TÜRK MAARİF KOLEJİ
|UCL
|KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
|562
|526
|545
|1633
|13
|DİLEM EŞLİK
|TÜRK MAARİF KOLEJİ
|ODTÜ
|FİZİK
|558
|539
|535
|1632
|14
|ALİ RIZA İNCE
|DOĞU AKDENİZ DOĞA K.
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
|TIP
|527
|532
|548
|1607
|15
|MERYEM EMİRZADE
|TÜRK MAARİF KOLEJİ
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
|TIP
|532
|515
|560
|1607