Güneyde içme suyu talebi arttı

Kıbrıs’ı etkisi altına alan uzun süreli sıcak hava dalgasının ve bölgede seyreden yüksek sıcaklıkların, Güney Kıbrıs’ta artan bir su ihtiyacına neden olduğu haber verildi.

Fileleftheros’ta yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’taki Su İşleri Dairesi Su Temin Sorumlusu Efi Attikuri, bu yıl geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre içme suyu talebinde ciddi bir artış gözlemlendiğini söylerken, özellikle bu yıl turistik bölgelerde ve şehir merkezlerinde ciddi bir içme suyu talebi olduğunu ekledi.

