Bağımsız Gençlik Derneği’nden burslar konusunda çağrı

Bağımsız Gençlik Derneği, öğrencilerin en son nisan ayında burs aldığını belirterek, bir an önce bursların yatırılması çağrısında bulundu.

Bağımsız Gençlik Derneği-Burslar Komitesi imzasıyla yapılan açıklamada, derneğin, Kıbrıs Türk gençliğinin her sorunu ile yakından ilgilendiği ve bu sorunların giderilmesi adına yetkililerle mümkün olduğunca görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilere verilen burslar hakkında yapılan görüşmeler ve öğrencilerden gelen serzenişlerin kulak ardı edildiği” savunulan açıklamada, en son nisan ayında burs alan öğrencilerin, içerisinde bulunulan ekonomik şartlardan da dolayı zorluklar yaşadığı ifade edildi.

Özellikle destek bursu adı altında burs alan öğrencilerin, zaten maddi yetersizlikler nedeniyle burs aldığına dikkat çekilen açıklamada, bir an önce bursların yatırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, yetkililer harekete geçmeye davet edilerek, derneğin, konunun takipçisi olacağı kaydedildi.