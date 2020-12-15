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Güney’de fırtına ve hortum zarara yol açtı

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Güney Kıbrıs’ta dün sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına güneyde hasara yol açtı.

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Güney’de fırtına ve hortum zarara yol açtı
 
Güneydeki haber kaynakları, “Nefeli” ismiyle adlandırılan yoğun hava kütlesinin sabahın erken saatlerinden itibaren adanın batısından başlayarak etkili olmaya başladığını, özellikle Lefkoşa ve Baf bölgelerinde hortum ve dolu yağışlarının hasara neden olduğunu bildirdiler.
Habere göre, şiddetli rüzgar ve sağanak yağış Baf bölgesinde ağaçların devrilmesine ve tabelaların yerlerinden sökülmelerine sebep olurken, Lefkoşa’ya bağlı “Astromerit, Nikitari, Vizakia ve Potami” köylerinde hortum çıktı.
Hortum bazı evlerde, elektrik tellerinde ve tabelalarda hasara yol açtı.

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