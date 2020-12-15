Başıboş köpekler danaları parçaladı

Büyük av sezonun başlaması sonrasında ovalara bırakılan köpeklerin başıboş olarak köylerde veya ovalarda dolaştıklarını belirten hayvancılarımız, bu başıboş köpeklerin geçtiğimiz hafta üç mandırada süt danalarına saldırarak onları parçaladıklarını vurguladılar.
“Fotoğraflarda da göreceğiniz gibi mandıralarımızda bulunan küçük süt danalarına kafeslerinin içinde saldıran köpekler danalarımızı parçalayıp onları öldürdüler. Bu olay bir gün arayla üç farklı mandırada meydana geldi” diyen hayvancılarımız bu danaların en az 3 bin TL değeri olduğunu vurguladılar.
Havaların soğumasıyla birlikte aç kalan bu köpeklerin hayvanları parçalamaya başladığını savunan hayvancılar “Artık geceleri mandıramızda köpek mi bekleyeceğiz bilemedik. Bu konuda yetkililerden bir yardım istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladılar.
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