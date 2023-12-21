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Güney’de asgari ücret 1000 Euro’ya yükseliyor

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Güney Kıbrıs’ta asgari ücret ayda 940 Euro’dan 1000 Euro’ya yükseltiliyor

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Güney’de asgari ücret 1000 Euro’ya yükseliyor
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Rum Çalışma Bakanı Yiannis Panayiotou dün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, asgari ücretin ayda 940 Euro'dan 1000 Euro'ya çıkacağını duyurdu.
Panayiotou, kararnamenin ne zaman yürürlüğe gireceğini söylemedi. 2023 yılında 1 Ocak itibariyle Kıbrıs’ın güneyindeki en düşük maaş 940 Euro olarak belirlenmişti.
Asgari ücrete ilişkin görüşmelerde, işveren 970 Euro, işçi tarafı ise 1020 Euro teklif etmişti.
Asgari ücret kararnamesi ev hizmetlilerini, tarım ve hayvancılıkta çalışanları, gemicilik sektöründe çalışan kişileri ve farklı bir karar kapsamına giren otel çalışanlarını kapsamıyor.
 
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