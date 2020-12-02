Güneyde 3 ölüm 292 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüs nedeniyle 3 kii-şi daha hayatını kaybederken 292 de yeni vaka saptandı.
Ölenlerden ikisinin 62 ve 84 yaşlarındaki erkekler, birinin ise 83 yaşındaki bir kadın olduğu ve tümünün da bazı sağlık problemleri daha bulunduğu kaydedildi.
Güneyde bugün yapılan PCR test sayısının ise 2 bin 924 olduğu bildirildi.
Bugün tespit edilen 193 vakanın dağılımı şöyle:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 564 numuneden 88 vaka tespit edildi.
- Özel girişim yoluyla alınan 1.142 numuneden 59'u tespit edildi.
- Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 344 numuneden 27'si tespit edildi.
- Kişisel Hekimler tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü altında alınan 249 örnekten 2 vaka belirlendi.
- Limasol ve Baf İllerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Larnaka İlçesinden alınan 1 numuneden 1 vaka tespit edildi.
- Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 144 örnekten 4 vaka belirlendi.
- Göçmen yapısı kontrol programı kapsamında alınan 16 numuneden 12 vaka tespit edildi.