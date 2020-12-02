Güneyde 3 ölüm 292 pozitif vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün koronavirüs nedeniyle 3 kii-şi daha hayatını kaybederken 292 de yeni vaka saptandı.

Ölenlerden ikisinin 62 ve 84 yaşlarındaki erkekler, birinin ise 83 yaşındaki bir kadın olduğu ve tümünün da bazı sağlık problemleri daha bulunduğu kaydedildi.

Güneyde bugün yapılan PCR test sayısının ise 2 bin 924 olduğu bildirildi.

Bugün tespit edilen 193 vakanın dağılımı şöyle: