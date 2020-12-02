Başakşehir, gruptan çıkma şansını kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, ağırladığı Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını yitirdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Leipzig, Yussuf Poulsen ile 26. dakikada 1-0 öne geçti. Leipzig, 43. dakikada Nordi Mukiele ile skoru 2-0 yaptı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile 45+3. dakikada farkı 1'e indirdi: 1-2
Alman ekibi, 66. dakikada Daniel Olmo ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3
72. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İrfan Can, farkı bir kez daha 1'e indirdi: 2-3
İrfan Can, 85'te "hat-trick" yaptı ve skoru da 3-3'e getirdi.
90+2'de Alexander Sörloth'ün golüne engel olamayan temsilcimiz yeniden geriye düştü: 3-4
Kalan sürede başka gol olmadı ve Leipzig sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir 3 puanda kaldı ve 6. karşılaşmalar öncesi Şampiyonlar Ligi'ne devam etme şansını kaybetti. Leipzig ise puanını 9'a çıkardı.
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