Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonu sahipleri Metehan Geçiş Kapısı’nı kapattı

Eylem çerçevesinde 80’den fazla tanker, Metehan Kapısı yönünde konvoy oluştururken, bazı eylemciler de yaya olarak geçiş kapısına geldi

Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonu sahipleri bugün, Metehan Geçiş Kapısı’nda KKTC’den akaryakıt alımını protesto etmek için tankerlerle eylem yaptı.“Sigmalive” haber sitesinde yer alan habere göre saat 11.00’da başlayan eylem nedeniyle, Metehan Geçiş Kapısı’ndaki geçişler bir süreliğine durdu. Bazı Rumlar, eylem başlamadan önce KKTC’ye geçebilmek için büyük çaba sarf etti.Eylem çerçevesinde 80’den fazla tanker, Metehan Kapısı yönünde konvoy oluştururken, bazı eylemciler de yaya olarak geçiş kapısına geldi. Burada, Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Birliği Başkanı Savvas Prokopiu tarafından açıklama yapıldı.Prokopiu, bugün Metehan Geçiş Kapısı’nda, KKTC’den akaryakıt alınmasını protesto etmek için, sorununun çözülmesine yönelik çokça çabanın ardından toplandıklarını belirterek, kaçak akaryakıt ticareti ile Yeşil Hat Tüzüğü’nün suiistimal edilmesinin yasa dışı olduğunu söyledi. Bu sorununun Hükümet tarafından bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayan Prokopiu, Hükümet’in alacağını belirttiği tedbirlerin sözde kaldığını ve mesleğe devam edebilmek için bu tedbirlerin hemen hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.Bu durumdan yalnızca akaryakıt istasyonlarının değil, diğer sektörlerin de olumsuz etkilendiğine işaret eden Prokopiu, geçiş kapılarına yakın olan akaryakıt istasyonlarının cirosunda yüzde 35-yüzde 40 oranında azalma olduğunu söyledi.Eylemciler, buradaki açıklamanın ardından muhtıra vermek üzere Başkanlık Sarayı’na doğru harekete geçti. Bu bölgedeki yollar da, eylem bitene kadar güvenlik tedbirleri çerçevesinde trafiğe kapalı olacak.