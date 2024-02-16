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Güney Kıbrıs’ta kırmızı ışıkta geçenlerin cebi yanacak

Güney Kıbrıs’ta kırmızı ışıkta geçenlere 500 Euro’ya varan para cezası geliyor

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Güney Kıbrıs’ta kırmızı ışıkta geçenlerin cebi yanacak
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Güney Kıbrıs’ta, kırmızı ışıkta geçenlere 500 Euro’ya varan para cezası verilmesine yönelik yasa önerisi hazırlandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, DİSİ Milletvekili Marinos Musiuttas tarafından sunulan yasa önerisinin, üç farklı trafik cezası öngördüğünü yazdı.
Gazete, yasa önerisinin, yaya geçidinde park eden araçlar için 85 Euro, yaya geçidinin ötesinde kavşak noktasında park edenlere 300 Euro, kırmızı ışıkta geçenlere de 500 Euro’ya varan ceza verilmesini öngördüğünü kaydetti.
 
 
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