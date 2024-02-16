banner913
banner932
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
23 0
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”
13 0
 
YDÜ’nün yapay zekası, dünyada bir ilke imza atacak
YDÜ’nün yapay zekası, dünyada bir ilke imza atacak
31 0
746 binada 1385 deprem testi
746 binada 1385 deprem testi
17 0
Akaryakıta zam
Akaryakıta zam
97 0
Bostancı yağmura teslim
Bostancı yağmura teslim
28 0
Yurttaşlık, pasaport ve vize harçlarına yüzde 65 artış
Yurttaşlık, pasaport ve vize harçlarına yüzde 65 artış
35 0
banner1012

Tıp merkezine bombalı saldırı

banner974
Tıp merkezine bombalı saldırı
banner971
Lefkoşa-Aradip’te alternatif tıp hizmeti veren bir tıp merkezine bombalı saldırıda bulunuldu.
Fileleftheros’un haberine göre, “long covid” sendromu ve diğer kronik hastalıklara alternatif tıp hizmeti veren merkeze saldırı düzenleyen kişi, merkezin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Rum polisinin bombalı saldırının sebebini bulmak için tahkikatını genişlettiğine dikkat çeken gazeteye göre, saldırıya uğrayan merkezin sahibi, merkezde hizmet verilen bütün hastaların yurtdışından olduğunu ve kimse ile bir husumeti olmadığını söyledi. Saldırıya uğrayan tıp merkezinin hemen yanında, iki yıl önce “long covid” sendromlu hastalara yasadışı tedavi verdiği için hakkında cezai kovuşturma yapılan başka bir tıp merkezi bulunduğuna dikkat çekildi. 
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.