Güney Kıbrıs’ta kamu çalışanları sayısı 70 bin 429

Rum İstatistik Enstitüsü, Güney Kıbrıs’ta kamu çalışanlarının sayısının 70 bin 429 olarak açıkladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta devlet dairelerinde çalışanların sayısının 64 bin 726 olduğunu, devlet kontrolündeki KİT’lerde çalışanların sayısının ise 5 bin 703 olduğunu vurguladılar.

Gazete, kamu çalışanların sayısının 2021 yılına göre 672 kişi, yani yüzde 1 oranında arttığını da aktardı.

