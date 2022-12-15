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Güney'de 'Long Covid' geçiren sayısı 30 bin

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Güney'de 'Long Covid' geçiren sayısı 30 bin
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Güney Kıbrıs’ta 2020 ve 2021 yıllarında Covid geçiren ancak hastalığın etkilerini hala yaşayan 30 binden fazla kişi bulunduğu bildirildi.
Haravgi ve diğer gazeteler, 2020 ve 2021 yıllarında Covid olan ve hastalığı geçirmelerine karşın bazı semptomlarını yaşamaya devam eden yaklaşık 30 bin kişi bulunduğunu yazdılar.
Gazete, “Long Covid” olarak adlandırılan bu kişilerin yüzde 65’inin aşısız, yüzde 35’inin ise aşılı kişiler olduklarını belirtirken en uzun semptom süresinin ise bir yıldan fazla olabildiğini vurguladı.
 
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