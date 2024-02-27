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Güney Kıbrıs’ta her yıl, her ilçede yaklaşık 800 çift boşanıyor

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Güney Kıbrıs’ta her yıl, her ilçede yaklaşık 800 çift boşanıyor
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Güney Kıbrıs’ta her yıl, her ilçede (Güney Lefkoşa, Larnaka, Limasol, Baf, “Mağusa Bölgesi”) yaklaşık 800 çiftin boşandığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, bu yılda da 1 Ocak'tan düne kadar 400 çiftin boşanma davası açtığını kaydederken, Meclis İnsan Hakları Komitesinin boşanmış çiftlerin yaşadığı mali sorunları görüşmek için dün toplantı yaptığını yazdı.
Öte yandan bazı diğer haber kaynaklarında da, şu anda Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 35 bin tek ebeveynli ailenin yaşadığı ifade edildi.
 
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