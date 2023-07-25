Güney Kıbrıs’ta hastaneden kaçan 52 yaşındaki sanık her yerde aranıyor

Rum polisinin, bugün sabaha karşı Athalassa Hastanesi’nden kaçan 52 yaşındaki sanık Nikolas Mihailidis’i aradığı açıklandı.

Rum polisinin, bugün sabaha karşı Athalassa Hastanesi’nden kaçan 52 yaşındaki sanık Nikolas Mihailidis’i aradığı açıklandı.

“Philenews” haber sitesi, mahkeme emriyle tedavi için Athalassa Hastanesi’ne yatırılan şahsın bu sabah hastaneden kaçtığını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, şahsı görenlerin veya konuyla ilgili bilgisi bulunanların polise haber vermeleri istendi.

